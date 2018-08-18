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Nusaybin'de ev yandı; aile geceyi komşuda geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki bir ev, mutfaktaki klimadan çıktığı tahmin edilen yangında, kullanılmaz hale geldi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki bir ev, mutfaktaki klimadan çıktığı tahmin edilen yangında, kullanılmaz hale geldi.

Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Huzur Sokak'ta, Mesude Ağırman'a ait evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Mutfaktaki klimadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Ağırman ailesi ise geceyi komşularında geçirdi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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