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Nusaybin'de EYP ile 2 ton amonyum nitrat ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in kırsal mahalleleri Üçköy ve Dağiçi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yaman-27 Operasyonu' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan arazi taramasında teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınaklar bulundu. Buralarda yapılan aramalarda EYP ile EYP yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 200 litre akaryakıt ve yangın söndürme tüpü ele geçirildi. EYP ve amonyum nitrat, kontrollü olarak imha edildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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