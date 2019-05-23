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Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş merkezinin bodrum katındaki giyim mağazasında kıyafet dağıtılacağını duyan çoğunluğu kadın, iş yerine akın etti. Giysilerden almak isteyenler, izdihama neden oldu.

Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş merkezinin bodrum katındaki giyim mağazasında kıyafet dağıtılacağını duyan çoğunluğu kadın, iş yerine akın etti. Giysilerden almak isteyenler, izdihama neden oldu.
Nusaybin ilçe merkezindeki bir iş merkezinin bodrum katında bulunan giyim mağazasında Ramazan dolayısıyla elbise verildiğini duyan çoğu kadın çok sayıda kişi, iş yerine koştu. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturanlar, kıyafetlerden almak için birbiriyle yarıştı. Kıyafetlerden almak isteyenlerin birbiriyle yarışması izdihama yol açtı. İzdiham, toplananların kıyafet alıp ayrılmasıyla sona erdi.
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Nusaybin'de giysi dağıtımında izdihamNusaybin'de giysi dağıtımında izdihamNusaybin'de giysi dağıtımında izdiham

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