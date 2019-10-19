HABER

Nusaybin’de hasar tespit çalışmalarına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması ile PYD/YPG/ PKK’lı teröristler tarafından Nusaybin’de hedef alınan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.9 Ekim günü başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’dan Nusaybin’e atılan havan ve roketler sonucu 11 sivil vatandaş şehit olmuş, 59 vatandaş da yaralanmıştı.İlçenin çeşitli mahallelerine isabet eden havan ve roketler sonucu birçok ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması ile PYD/YPG/ PKK’lı teröristler tarafından Nusaybin’de hedef alınan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
9 Ekim günü başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’dan Nusaybin’e atılan havan ve roketler sonucu 11 sivil vatandaş şehit olmuş, 59 vatandaş da yaralanmıştı.
İlçenin çeşitli mahallelerine isabet eden havan ve roketler sonucu birçok ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık ve polise gelen ihbarlar sonucu hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu. Sivilleri hedef alan saldırılarda ev, iş yeri ve araçlarda oluşan hasarlar kayıt altına alınarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar başladı.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Sosyal medyanın 'Gıda Dedektifi': Ambalajın ön yüzü gerçeği yansıtmıyorSosyal medyanın 'Gıda Dedektifi': Ambalajın ön yüzü gerçeği yansıtmıyor
Balon balığı teneke içecek kutusunu parçaladıBalon balığı teneke içecek kutusunu parçaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.