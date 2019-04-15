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Nusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

MARDİN'de, Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li Semire Nergiz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Nusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li Semire Nergiz, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nusaybin Belediye Başkanı seçilen HDP'li Semire Nergiz, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Nergiz, yapacakları çalışmalarla Nusaybin'i kalkındıracaklarını ifade ederek, "Nusaybin'i temsil eden atanmışlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla kalkındırmak, huzura kavuşturmak, sorunlarına hep birlikte çözüm bulmak adına davet ediyoruz. Barışa, kardeşliğe, huzura vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Semire Nergiz, açıklama yaptıktan sonra Nusaybin Belediyesi'ne gidip görevine başladı.

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Nusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladıNusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladıNusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladıNusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladı

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