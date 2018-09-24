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Nusaybin'de içme suyu, 7 metrelik ağaç kökü nedeniyle kesilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede hiç bir kesinti ve arıza olmamasına rağmen içme suyunun kesilmesi üzerine çalışmalar başlatan ekipler, boru hattında sıkışmış halde 7 metrelik dut ağacı köküne rastladı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede hiç bir kesinti ve arıza olmamasına rağmen içme suyunun kesilmesi üzerine çalışmalar başlatan ekipler, boru hattında sıkışmış halde 7 metrelik dut ağacı köküne rastladı. Nusaybin'e bağlı Akağıl mahallesi sakinleri, yaşanan içme suyu kesintilerinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ Nusaybin Şubesi ekiplerine şikayette bulundu. Şikayetin üzerine mahalleye giden ekipler, çalışma başlattı. Bir arıza veya kesinti olmamasına rağmen içme suyunun akmamasına olması nedeniyle detaylı inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile borunun çapına göre şekillenmiş yaklaşık 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edilerek borudan çıkarıldı. İçme suyu borusundan 7 metrelik ağaç kökünü çıkaran MASKİ ekipleri, içme suyunun tekrar sağlıklı bir şekilde mahalleye verilmeye başlandığını bildirdi.

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