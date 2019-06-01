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Nusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Nusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Uluslararası İpekyolu'nda trafik ışıklarında meydana gelen kazada, Ş.D. yönetimindeki 66 LM 638 plakalı otomobil ile M.D.'nin kullandığı 34 BYZ 491 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü M.D. yaralanırken, diğer araçta ise hasar oluştu. Yaralanan sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Nusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıNusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıNusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıNusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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