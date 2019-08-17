Nusaybin'de kamyon devrildi: 4 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri arasındaki İpekyolu'nda Tilkitepe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan yüklediği ev eşyalarını Şırnak'ın Cizre ilçesine götüren sürücünün ismi öğrenilemeyen 46 HD 744 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Devrilen kamyon vinç ile yoldan kaldırıldı.

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