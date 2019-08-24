HABER

Nusaybin’de köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpeklerin hasta bir köpeğe saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpeklerin hasta bir köpeğe saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı. Vatandaşların yardımıyla yaralı köpek kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Devri Mahallesi Nevruz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde 11 köpek, yaralı bir köpeğe saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören mahalle sakinleri eline aldıkları sopayla köpekleri kovalayarak yaralı köpeği kurtardı. Vatandaşların kovalamasıyla başıboş köpekler dağılırken yaralı köpek de kaçarak sokak aralarında gözden kayboldu.
Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde sokaklarda dolaşan başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Kemal Varol: “Derdi olan bir yazarım”Kemal Varol: “Derdi olan bir yazarım”
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 6 polis yaralıDiyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 6 polis yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! 6 polis yaralı

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 6 polis yaralı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısı konuştu

İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Son dakika! Pençe-3 harekatı başladı

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.