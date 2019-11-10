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Nusaybin’de ’kumar ve yasadışı bahise’ göz açtırılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 01:06 | Son Güncelleme

Nusaybin’de ’kumar ve yasadışı bahis’ oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilen iş yerlerine yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.Nusaybin Polisi, ilçe merkezinde "Yasadışı Bahis ve Kumar Olaylarının Önlenmesi" amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar yaptı.

Nusaybin’de ’kumar ve yasadışı bahis’ oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilen iş yerlerine yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Nusaybin Polisi, ilçe merkezinde "Yasadışı Bahis ve Kumar Olaylarının Önlenmesi" amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bahiste kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.
Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada, Terör Örgütlerin Finans kaynakları olan Yasa dışı Bahis ve Kumar Olaylarının engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtilmişti.

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