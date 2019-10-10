Nusaybin’de Operasyon Tedirginliği

Türkiye-Suriye sınırı üzerinde bulunan Mardin’in Nusaybin İlçesi, 2015 yılındaki hendek ve barikat çatışmaları nedeniyle aylar süren çatışmalara tanıklık etti. İlçede dört yıl sonra bir kez daha bomba sesleri yankılanmaya başladı.Seslerin kaynağı bu kez Suriye’nin Kamışlı kasabasıydı.

Türkiye’nin Barış Pınarı harekatının hedefleri arasında Kamışlı civarındaki SDG mevzileri de vardı. Mevzilerin bombalanmasının ardından Türkiye tarafına atılan roketler sınıra yakın binalara isabet etti. Üç kişinin hafif yaralandığı saldırılar ilçe halkını tedirgin etti.Evleri sınıra yakın olan çok sayıda aile evlerini terk ederek köylerdeki yakınlarının yanına gitti.

Gün ağarınca iki komşu ilçede de hayat normale döndü. Kamışlı’nın bazı yerlerinden dumanlar yükselirken patlama sesi duyulmadı. Sınırın Türkiye tarafında güvenlik önlemleri arttırılırken, insanların tedirgin bekleyişleri sürüyor.

İlçede konuşulan tek konu operasyon. Dün gece evinin yakınlarına roket düşen Davut Öztürk ve ailesi evlerini terk etmek zorunda kaldı. VOA Türkçe’ye konuşan Öztürk, “Dün gece korktuk, köye gittik. Damadımın evine gittim. Komşumuzda tüp patladı ondan sonra karşıdan bir roket geldi. Boş bir eve çarptı patladı. Kimse yoktu evde. Biz de evden kaçtık. Bu şehrin yarısı dün gece burayı terk etti. Ne olacağını kimse bilmiyor? Biz de çıktık gittik, daha yeni geldik. Çocuklarımız hala orada. Umudumuz Allah bu ateşe bir su döksün, bu ateşi söndürsün” dedi.