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Nusaybin'de otomobil devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Nusaybin'de otomobil devrildi: 3 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Nusaybin- Mardin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 TP 730 plakalı otomobil, İpekyolu'nda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de otomobil devrildi: 3 yaralı

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