Nusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda meydana geldi. Remzi Rıdvan Kesici yönetimindeki 42 CSZ 69 plakalı otomobil, Metin Özfidan'ın kullandığı 33 CUF 73 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Kesici ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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