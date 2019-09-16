HABER

Nusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

MARDİN'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Nusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda meydana geldi. Remzi Rıdvan Kesici yönetimindeki 42 CSZ 69 plakalı otomobil, Metin Özfidan'ın kullandığı 33 CUF 73 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Kesici ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıNusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıNusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıNusaybin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3)HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3)
Ahır yangınında 20 küçükbaş telef olduAhır yangınında 20 küçükbaş telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.