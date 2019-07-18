HABER

Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 kilograma yakın patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları yönünde deliller bulunan Ş.G., Z.D., F.B., S.G., A.Z. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Nusaybin ilçesi Kuruköy Mahallesi’nde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda ise 40 kilogram civarında patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.
Zanlıların emniyetti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Evinde çıkan yangında öldüEvinde çıkan yangında öldü
Mersin’de ’torbacılara’ şafak operasyonuMersin’de ’torbacılara’ şafak operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.