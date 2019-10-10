HABER

Nusaybin’de şehit sayısı 3’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye tarafından PKK/YPG’li teröristlerin attığı havan topunun isabet etmesi sonucu şehit sayısı 3’e yükseldi.Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından havan topu ve roket mermileri atıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye tarafından PKK/YPG’li teröristlerin attığı havan topunun isabet etmesi sonucu şehit sayısı 3’e yükseldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından havan topu ve roket mermileri atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Konuya ilişkin Mardin Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin ilimiz Nusaybin ilçemize isabet etmesi sonucu 12 yaşındaki Emine Yıldız, 15 yaşındaki Leyla Yıldız ve 48 yaşındaki anneleri Fatma Yıldız hedef alınarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermileri sonucu 24 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Çanakkale'de 314 kaçak yakalandıÇanakkale'de 314 kaçak yakalandı
Avrupa’da bin 200 noktaya adı verilen SivaslıAvrupa’da bin 200 noktaya adı verilen Sivaslı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havan atışı yapan teröristlerin aracı vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Canlı yayın hazırlığı sırasında Kamışlı'dan Nusaybin'e havanlı saldırı

Muhabirin zor anları! Havan mermisi böyle düştü

RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

'Harekat aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır'

Son dakika: Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.