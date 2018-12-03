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Nusaybin’de silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, para anlaşmazlığından 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Nusaybin’de silahlı kavga: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, para anlaşmazlığından 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, tarafları göz yaşartıcı bomba atarak ve havaya ateş açarak, ayırabildi.
Nusaybin merkezde karşılaşan 2 gruptakiler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavgada, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları, göz yaşartıcı bomba atarak ve havaya ateş ederek ayırdı. Silahlı kavgada yaralanan ve adı açıklanmayan 1 kişi ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, tedavi altına alındı.
Kavganın yaşandığı bölgedeki işyeri sahipleri, polise olayda göz yaşartıcı gaz bombası atması nedeniyle tepki gösterdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez ile Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel olay yerine gelerek, polis ve esnaf arasındaki gerginliği yatıştırdı. Silahlı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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