Nusaybin’de silahlı saldırı: 1 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Mahallesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Akarsu Mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan M.Ş.K. (25) ağır yaralandı. Akrabaları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs ameliyata alındı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen M.Ş.K. hayatını kaybetti.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsiden sonra şahsın cenazesi detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yanda Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri saldırıyla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

