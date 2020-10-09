HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nusaybin’de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Nusaybin’de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay Yeşilkent Mahallesi Çağ Çağ Deresi civarında meydana geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Yeşilkent Mahallesi Çağ Çağ Deresi civarında meydana geldi. Eşref Şahin, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şahin’in cenazesi yapılan ilk otopsiden sonra Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılarCenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar
En Çok Okunan Haberler
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Lozan NAVTEX'i
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmesine ilişkin açıklama
Bakan Akar duyurdu: İlk toplantı gerçekleşti
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.