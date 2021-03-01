Nusaybin’de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 10 Şubatta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Oktay Mungan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, 10 Şubatta Midyat yolu caddesinden ziyaret ettiği bir iş yerinden çıktığı sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mungan, tedavi altına alınmıştı. Mardin Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Mungan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mungan’ın cenazesinin Nusaybin’e bağlı kırsal Gürin Mahallesinde defnedileceği açıklandı.

İş adamına silahlı saldırı olayına ilişkin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



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