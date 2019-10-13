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Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın bölgeler sessizliğe büründü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın bölgeler sessizliğe büründü. Esnaf kepenk kapatırken, birçok vatandaş da farklı ilçelerdeki akrabalarının yanına yerleşti.
Barış Pınar Harekatının başlamasının ardından çoğunluğu Nusaybin ilçesi olmak Suriye tarafından terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen 300’e yakın roketatarlı ve havanlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından Mardin Valiliğince Nusaybin ilçesinin tamamında Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin de sınır boylarına yakın mahallelerinde okullar 3 gün gün tatil edildi. Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin’in sınır ilçelerinde, vatandaşlar kepenk kapatırken, sokaklar da sessizliğe büründü. Kimi vatandaşlar evlerini terk etmezken bazı vatandaşlar da farklı ilçelerdeki akrabalarının yanına taşındı. Sokakların boşaltılmasıyla ilçe hayalet kente dönüştü.
Çocuklarının korktuğu için taşınacaklarını belirten Derya İskanoğlu, gitmek için mecbur olduklarını söyledi. İskanoğlu, "Mecburen gideceğiz, olaylar oldu çocuklarımız ağlıyor, çok korkuyorlar. Olaylar aniden oldu, ne yapacağımızı bilemedik mecburen gideceğiz. Kızıltepe’ye gideceğiz ama ev yok, gidip bakacağız. Havan topu düştü çok yaralı vardı, ölenler vardı” dedi.
Kemal Akat ise çocuklarını yollayacağını fakat kendisi gitmeyeceğini söyledi. Akat, “Fırtına öncesi sessizlik mi bilmiyoruz, normalde pazar günleri çarşı açıkken şimdi ise her yer kapalı. Millet evini taşımaya çalışıyor, kimisi Mardin, kimisi Kızıltepe ve Midyat’a yerleşmeye çalışıyorlar. Komşularımdan da giden oldu, ben gitmemeye karar vermişim, çocukları gönderirsem ben kalacağım. Kimse ölmesin anneler ağlamasın diyoruz" diye konuştu.

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü

Nusaybin’de sokaklar sessizliğe büründü
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