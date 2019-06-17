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Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 19:01 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nusaybin'in Tepealtı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerinin, iş bitimi eve gitmek için bindiği Metin Türk yönetimindeki 72 S 0223 plakalı minibüs, İpekyolu'nda kontrolden çıkıp boş araziye devrildi. Kazada sürücü Türk ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

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Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralıNusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralıNusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralıNusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

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