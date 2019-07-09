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Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, konutlarda avans ve aidat ücretlerinin kaldırıldığını bildirdi

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarında avans ve aidat ücretinin kaldırıldığını açıkladı.

Gürgen beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan ve Daire Başkanı Mehmet Fethullah Aydın ile temaslarda bulunmak üzere Nusaybin'e geldi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe ile ilçede yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Gürgen ve beraberindekiler, daha sonra kurası çekilen 4. etapta bulunan emlak yönetim ofisini ziyaret etti.

Gürgen ve beraberindekiler, ofiste görüştükleri vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçede yapılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını, 4-8'inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin kurasının çekildiğini ifade eden Gürgen, hak sahiplerinin bir an önce konutlarına yerleşmesi için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.

Avans ve aidat ücretlerini de kaldırdıklarını bildiren Gürgen, kura ile belirlenen hak sahiplerine anahtar tesliminin başladığını, diğer etapların kuralarının da çok kısa sürede çekilerek tüm konutların hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusaybin Terör mağdurları için yapılan konutlar TOKİ

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