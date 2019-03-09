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Nusaybin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Nusaybin kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınaklar bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 1'i makineli 2 tüfek, 8 el bombası, el telsizi, el dürbünü, çok sayıda mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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