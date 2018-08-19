Nusaybin'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre karayolunda Gökhan Kösen yönetimindeki 27 J 4173 plakalı kömür yüklü tır, Nusaybin Sınır Kapısı mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Kösen yaralandı, araçta bulunan Abdulhakim Demir (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı Kösen, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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