Nusaybin'de TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yanındaki Abdulhakim Demir (37) hayatını kaybetti.
Nusaybin'den Şırnak'ın Cizre ilçesi istikametine giden Gökhan Kösen yönetimindeki 27 J 4173 plakalı kömür yüklü TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Kösen yaralanırken, yanındaki Abdulhakim Demir yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaralı sürücü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Abdulhakim Demir'in cenazesi ise otopsi için morga konuldu.
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