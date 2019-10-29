HABER

Nusaybin’de trafik kazası: baba öldü, oğlu ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Nusaybin-Midyat kara yolunda motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Midyat karayolu Şahin Tepesi mevkiinde motosiklet ile kamyon çarpıştı.

Nusaybin-Midyat kara yolunda motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Midyat karayolu Şahin Tepesi mevkiinde motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Ali Doğan (54) olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet üzerinde bulunan oğlu İlyas Doğan ise ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Mehmet Ali Doğan’ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
HDP önündeki eylemde 57'nci gün (2)HDP önündeki eylemde 57'nci gün (2)
3 gündür kayıptı, cesedi bulundu3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.