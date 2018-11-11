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Nusaybin'de traktörün çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

Nusaybin'de traktörün çarptığı kadın öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir akrabasının düğününe giden Halime Akdeniz'e (70), İpek Yolu Çağ Çağ Köprüsü mevkisinde arkasına zirai tarım malzemesi bağlı sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akdeniz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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1 ölü Nusaybin traktör

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