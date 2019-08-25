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Nusaybin’de yanan otomobile TOMA ile müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA’nın müdahalesi ile söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 05.00 sularında İpek Yolu Nusaybin girişindeki kavşakta meydana geldi.

Nusaybin’de yanan otomobile TOMA ile müdahale

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA’nın müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 05.00 sularında İpek Yolu Nusaybin girişindeki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazadan hemen sonra otomobilde yangın çıktı. İlçe girişindeki arama noktasında bulunan polislerin yangını görmesi üzerine bölgede hazır tutulan TOMA, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kazada yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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