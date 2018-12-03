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Nusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 21:52 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde jandarma tarafından yapılan arazi taramasında teröristlerce yol kenarındaki taşların arasına tuzaklanan uzaktan kumandalı 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Nusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde jandarma tarafından yapılan arazi taramasında teröristlerce yol kenarındaki taşların arasına tuzaklanan uzaktan kumandalı 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in kırsal Güvenlik Mahallesi'nde yaptığı arazi arama taramasında taş yığınları arazına tuzaklanmış uzaktan ateşleme tertibatı ile fünyeli el yapımı patlayıcı buldu. 50 kilo patlayıcı kullanıldığı belirlenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Ekipler, patlayıcının düzenek malzemelerine de el koydu.
Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada ise "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Nusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildiNusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildiNusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

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