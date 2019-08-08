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Nusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Nusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Nusaybin ilçesi Durabaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak'tan Antalya'ya yolcu taşıyan Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Nusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralıNusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralıNusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralıNusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

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