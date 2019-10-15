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Nusaybin'de YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, YPG/PKK'lı teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı TRT Kurdi çalışanı kızı Gülay Demir'e taziye ziyaretinde bulundu

MARDİN (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, YPG/PKK'lı teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in TRT Kurdi çalışanı kızı Gülay Demir'i ziyaret etti.

Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan ve TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz ile Demir'i ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

TRT ailesi adına Demir'e taziye dileklerini ileten Eren, "Acımızı paylaşacağız, paylaştıkça azalacak. Şehit mertebesi yüce bir mertebe. Güzel bir insan oldukları için şehit olarak gittiler. İnşallah sizler de bizler de onlara layık oluruz." dedi.

Babasının acısını ömür boyu unutmayacaklarını kaydeden Demir de şöyle konuştu:

"Bir kız çocuğu olarak mezarın içine girdim ve kendi ellerimle babamı gömdüm, hangi birini unutayım? Ne uğruna gitti benim babam? Ben de bir Kürt kızıyım. Allah elbet bizim için de bir yol çizecek. Ben bugün babamın dükkanını açtım, onun hatırasını yaşatacağım. Benim babam böyle bir ölümü hak etmedi. Anlatamayacağım kadar iyi bir babaydı."

Demir, acılarını paylaştığı için Eren'e teşekkür etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin TRT

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