Nusaybin'deki şehit yakınlarından "Vatan sağ olsun"

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla'nın defnedildiği Şırnak'ta teröre tepki dile getirildi.

Dün, Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde şehit düşen anne ve iki kızının cenazelerinin toprağa verildiği Şırnak'ın İdil ilçesinde, Yıldız ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

- "Vatan sağ olsun"

Terör saldırısında yengesi ve iki yeğenini kaybeden Emin Yıldız, yaptığı açıklamada, ailesinden üç canı yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

"Vatan sağ olsun. Devletimizi her zaman arkamızda hissediyoruz ve o his bizim için büyük bir güç." ifadelerini kullanan Yıldız, acılarını paylaşan, ziyaretlerine gelen herkese teşekkür etti.

Vatandaşlardan Nuri Genç, teröristlerin saldırısı sonucu 3 masum vatandaşın şehit olduğunu dile getirerek, teröre tepkisini ifade etti.

"Kuruluş amaçları insanların kanını dökmek. Örgüt 40 yıldan beri Kürt halkının kanını dökmekte. Kürt halklarının selameti için bu operasyonların yapıldığı kanaatindeyiz." diyen Genç, halkın, her şeyin farkında olduğunu vurguladı.