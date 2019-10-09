Nusaybin'e dokuz roket düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekata başlamasından kısa süre sonra Mardin’in Nusaybin ilçesine dokuz roket düştüğü bildirildi. Sınırın Suriye tarafındaki Kamışlı kentinde konuşlanan YPG güçlerince düzenlendiği değerlendirilen saldırılarda, dokuz adet roketin aralıklarla ilçenin farklı bölgelerine düştüğü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Fırlatılan roketlerden çoğu boş araziye düşerken, bir tanesi bir ilkokula, biri bir binanın beşinci katındaki daireye, biri de bir karakola isabet etti.Söz konusu saldırıların ardından TSK’nın top atışlarıyla karşılık verdiği ve sınır hattından zaman zaman silah ve patlama sesi geldiği belirtiliyor.

Nusaybin Kaymakamlığı da belediye hoparlöründen halka çağrıda bulunarak, sınır hattından uzak durulmasını ve zemin katlara sığınılmasını istedi. Sık sık yinelenen bu çağrıların ardından Nusaybin ilçesinin Suriye sınırına yakın kesimlerinde yaşayanlar evlerinı boşaltarak, daha güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına taşınmaya başladı.