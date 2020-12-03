HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nusaybinli uzman çavuş Afrin’de şehit oldu

Nusaybinli uzman çavuş Afrin’de şehit oldu

03.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrin’de görev yaptığı sırada şehit olan uzman çavuş Mehmet Altun’un Mardin’in Nusaybin ilçesindeki evine şehit ateşi düştü.Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve beraberindeki görevliler, şehit Altun’un Tepealtı Mahallesindeki baba evine geldi.

Afrin’de görev yaptığı sırada şehit olan uzman çavuş Mehmet Altun’un Mardin’in Nusaybin ilçesindeki evine şehit ateşi düştü.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve beraberindeki görevliler, şehit Altun’un Tepealtı Mahallesindeki baba evine geldi. Burada baba Şükrü Altun ve şehidin eşi Esra Altun’a şehitlik haberi verildi. Askerler, evin giriş kapısına Türk bayrağı astı. Baba Şükrü Altun taziyeleri kabul ederken haberi alan mahalle sakinleri şehidin evine gelerek ailesine başsağlığı diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: DeğişebilirBilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir
AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Kocaeli'den acı haber geldi! Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Antalya'da yunusların muhteşem görüntüsü! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da muhteşem görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan karantina açıklaması: 14 günlük süre değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı! Savcı baba da şikayetçi olmuş

Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı!

İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kuralı başladı

İstiklal Caddesi'nde bugün! Saat 10.00'da başladı

Koronavirüs vakasına giden ambulans şoförüne saldırı

Koronavirüs vakasına giden ambulans şoförüne saldırı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.