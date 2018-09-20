Nusr-Et'in Miami şubesinde Maduro protestosu

Yaklaşık 100 kişi restoranın önünde eylem yaptı ve Venezuela milli marşı söyledi.

Polisin eylemcilerle restroran arasında önlem aldığı da görüldü.

AFP haber ajansına konuşan 65 yaşındaki Lucy Arroe isimli bir protesocu kadın, "Biz açlıktan ölürken, insanlar çöplükten beslenirken, onun (Maduro) lüks içinde koca et dilimlerini yemesi doğru değil." dedi.

Miami'deki eylemde, Dünya çapında 14 şubesi bulunan restorana da tepki vardı.

Protestoculardan birinin elindeki kartonda, "Bu restoran, insanlar ilaçsızlıktan ve açlıktan ölürken, Venezuela diktatörü ve uyuşturucu satıcısına destek veriyor." yazısı yer aldı.

Olay, Maduro'nun, İstanbul'daki restoranda et yerken çekilen görüntülerinin Nusret Gökçe tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası patlak verdi.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyordu. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyordu.

'TÜM VENEZUELALILARA SAYGISIZLIK'

70 yaşındaki Yadira Weir, isimli protestocu ise, Nicolas Maduro'nun ziyafetini "tüm Venezuelalılara saygısızlık" olarak yorumladı.