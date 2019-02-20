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Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 01:39 | Son Güncelleme

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.Suriye’nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi’ne getirildiği iddia edildi.İddialar, lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığı ve Antakya Devlet Hastanesi’ne getirildiği yönünde.

Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde iddiası

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.
Suriye’nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi’ne getirildiği iddia edildi.
İddialar, lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığı ve Antakya Devlet Hastanesi’ne getirildiği yönünde.

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