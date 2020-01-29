Nüsra’nın kurtarılmasında görev alan itfaiyeci o anları gözyaşlarıyla anlattı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ELAZIĞ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, annesi Ayşe Yıldız ile birlikte enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ı kurtarma çalışmalarında görev alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Güneş, olay anında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Güneş, "Anne lütfen çocuğumu çıkarın diye feryat ediyordu. Nüsra bebeği kurtardık. Nüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım" dedi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına, kent sakinleri kayıtsız kalmadı, 7’den 70’e herkes ellerindeki çantalarla belediyeye akın etti. Birkaç saat içerisinde biri mobil mutfak TIR’ı olmak üzere 3 yardım TIR’ı ve 7 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, bölgeye hareket etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına eşlik etti.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan kurtarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personellerinin yer aldığı ekip, depremden 24 saat sonra 2,5 yaşındaki Nüsra’yı, 28 saat sonra da annesi Zeynep Yıldız'ı kurtardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 67 saatlik çalışmanın ardından Ordu’ya döndü. Ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

'ONU ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Elazığ’a giden ekibin başında bulunan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ali Güneş, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Güneş, "Enkazın altında bir anne ve çocuğunun sesini duymak, bizler için çok üzücü bir durumdu. Kurtarma sırasında annenin 'Eşim öldü, ama çocuğumu kurtarın' demesi bizleri çok üzdü. Ama profesyonelliğimizi bozmadık, çünkü oraya vardığımızda bizden başka kimse yoktu. Anne 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Nüsra'yı kurtardık. Nüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım. Ona yavrum ağlama benim de senin gibi bir kızım var, oda senin gibi çok akıllı bir kız dedim. Elini tuttum, ‘benim annem de tutsun’ dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayatta tutunmasına vesile olduk” dedi.

'ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise depremde 41 vatandaşın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını söyledi. Başkan Güler, "Tek tesellimiz, kahramanlarımızın kurtardıkları hayatlar. Enkaz altında kalan 45 canımızı ve bunların içerisinde bulunan 2.5 yaşındaki Nüsra bebeğimizi canla başla enkazdan çıkardılar. Acımız sonsuz, ama biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik. Ordu’muz mütevazı ve anlamlı katkılarıyla dikkat çekti. Bu durum acımızı hafif de olsa azalttı. Kahramanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu anlamı davranışlarıyla tüm Türkiye’ye örnek oldular. Onlarla gurur duyuyorum. Diğer ekiplerimiz sıcak yemek dağıtımını deprem bölgesinde devam ettirerek canlarımızın yanında oluyorlar. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allahtan sabır ve acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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