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NUSRET-2018 Davet Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

İzmir Körfezi'nde devam eden tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları başarılarıyla göz doldurdu - TSK tarafından paylaşılan ve tatbikat kapsamında uzaktan kumandalı su altı arama cihazı ile metrelerce dipteki mayınların tespit edilmesi görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı

İzmir Körfezi'nde devam eden NUSRET-2018 Davet Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, başarılarıyla göz doldurdu.

NATO ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, İzmir Körfezi'nde sürüyor.

Mayın harbi eğitimlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, Türk ekiplerinin gösterdiği gayret ve başarı ise izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

TSK tarafından tatbikat kapsamında uzman ekiplerin metrelerce derinlikteki mayın tespit görüntüleri Twitter hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde uzaktan kumandalı su altı arama cihazıyla tespit edilen bir mayın, başarıyla işaretleniyor. Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı da açıyor.

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Nusret-2018 Davet Tatbikatı

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