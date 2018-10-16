Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin ev sahipliğini yaptığı, NATO ve Türkiye'nin Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uçar ve yüzer birliklerinin katıldığı 'Nusret-2018 Davet Tatbikatı' İzmir Körfezi'nde başladı.

Türkiye'nin 'Nusret-2018 Davet Tatbikatı'nın tanıtım brifingi Alsancak Limanı’nda, TCG Bayraktar gemisinde yapıldı. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ve NATO'da görevli komutanlar katıldı. Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, tatbikat hakkında bilgiler verdi. Nusret Davet Tatbikatı’nın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirten Veyisoğlu şunları söyledi:

"Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, Nusret-2018 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı iş birliğine ve birlikte çalışabilirliğine olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

'TCG BAYRAKTAR GEMİSİ'NDEN SEVK VE İDARE EDİLECEK'

Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığı'nca TCG Bayraktar gemisinde teşkil edilecek tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecektir. Tatbikat mayın döküş, mayına karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhada icra edilecek. Birinci safha, liman eğitimleri ile hava ve su üstü unsurları tarafından icra edilecek mayın döküş harekatını içermekte. İkinci safha, mayın karşı tedbirleri harekatının icra edileceği safha. Bu safhada tatbikatın birinci safhasında dökülen eğitim mayınları, mayın avlama gemileri tarafından sonarlar ile tespit edilecek, mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince insansız otonom su altı araçları tespit ve teşhis maksadıyla etkinlikle kullanılacak. Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecek. Nusret-2018 Davet Tatbikatı üçüncü safha faaliyetleri kapsamında denizde fotoğraf çekimi, tatbikat değerlendirme toplantısı ile İzmir Limanı ziyareti kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetler icra edilecek."

'MÜKEMMELLİYET MERKEZİNDE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR'

Tatbikatın ismini 1915 yılında Çanakkale Boğazına döktüğü 26 mayınla Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nden aldığını ifade eden Veyisoğlu, bu harekatın halen Belçika'daki NATO mayın harbi mükemmelliyet merkezinde örnek mayın döküş harekatı olarak öğretildiğini söyledi. Veyisoğlu, tatbikatın 25 Ekim’e kadar İzmir Körfezi’nde devam edeceğini belirtti.

Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde, savunma sanayi firmalarının sergi, sunum ve fiili gösterimleri yer alacak.