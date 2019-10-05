ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 4-20 Ekim tarihlerinde Çanakkale ve Saros Körfezi'nde icra edilecek "NUSRET-2019 Davet Tatbikatı" başladı.

NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle, çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2019 Davet Tatbikatı" kapsamında, Çanakkale Deniz Müzesi'nde bağlı bulunan "Nusret Mayın" gemisinde açılış gerçekleştirildi.

Mayın Filo Komutanı Mehmet Baybars Küçükatay, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu ifade ederek, tatbikatın 20 Ekim’de sona ereceğini söyledi.

Tuğamiral Küçükatay, "Nusret-2019 tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır." dedi.

Daha sonra Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde savunma sanayii firmalarının sergi, sunum, fiili gösterimleri yapıldı.