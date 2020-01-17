Nusret bilinmeyenlerini anlattı! 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Nusret Gökçe, bir dergiye özel açıklamalarda bulundu.

Nusret, mesleğine kasaplarda çıraklık yaparak başlamış ardından kasap-restoran konseptine sahip bir restoranda çalışarak cebindeki son parasıyla Arjantin’e gitmişti. Gökçe, ülkeye döndüğünde oradaki deneyimlerini aktaran sonrasında zorlu şartlarda Amerika’ya gitmişti.

Nusret Gökçe, yaşadığı bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Allahtan ne istediysem verdi, ne kadar şükretsem az. Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman yoruldum demedim."

Amerika'ya gittikten sonra New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışan ve yaptığı menü New York Times'da yayınlanan Gökçe, Türkiye’ye dönüp arkadaşının desteği ile ilk restoranını açmıştı. Ardından yoluna tek başına devam etti.

'ALKOL KULLANMIYORUM, ORUCUMU TUTMAYA GAYRET EDERİM'

Gökçe, ”Alın yazısı denilen bir hadise vardır, ona inanırım. Ben gayret ederim gerisi Allah’ın yardımı ile olur. Alkol kullanmıyorum. Her ramazan orucumu da tutmaya gayret ederim” dedi. Nusret Gökçe, bu açıklamasıyla yılbaşında yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

Dünyanın tanıdığı isim 36 yaşındaki Nusret Gökçe’nin; İstanbul’da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos’da şubeleri bulunuyor. İş insanının aynı zamanda İstanbul Maçka’da da bir oteli bulunuyor.

