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Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Dünya çapındaki et restoranları ve ürünleri tuzlarken kendisine özgü tarzı ile fenomen olan Nusret Gökçe, Boston eyaletinde büyük şok yaşadı. Nusr-et'in on gün önce törenle açılan Boston Şubesi, salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile kapatıldı.

Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı

Nusr-et'in Boston Şubesi 18 Eylül'de açılmıştı. 

Etleri tuzlarken yaptığı hareketle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sosyal medyada ve Boston'da büyük ilgi çeken yeni restoranı sadece 10 gün sonra kapatıldı. 

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TEDBİRLERİ İHLAL ETTİ

Gerekçe ise koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ihlal ve yangın çıkışlarının şartnamelere uygun olmaması gösterildi.  Bunun dışında Nusr-et Steakhouse'un mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı eksiklikler arasında gösteriliyor.

Nusret Gökçe, şu ana kadar iddialara ilişkin bir açıklama yapmış değil.

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Ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre Nusr-et'in Boston Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin davanın 29 Eylül Salı günü mahkemede görülecek.

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