Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı

Nusr-et'in Boston Şubesi 18 Eylül'de açılmıştı.

Etleri tuzlarken yaptığı hareketle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sosyal medyada ve Boston'da büyük ilgi çeken yeni restoranı sadece 10 gün sonra kapatıldı.

TEDBİRLERİ İHLAL ETTİ

Gerekçe ise koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ihlal ve yangın çıkışlarının şartnamelere uygun olmaması gösterildi. Bunun dışında Nusr-et Steakhouse'un mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı eksiklikler arasında gösteriliyor.

Nusret Gökçe, şu ana kadar iddialara ilişkin bir açıklama yapmış değil.

Ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre Nusr-et'in Boston Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin davanın 29 Eylül Salı günü mahkemede görülecek.

