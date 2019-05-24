MAGAZİN

Nusret Gökçe Cannes'da tuzladı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

Sosyete kasabı Nusret Gökçe de 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı ve kırmızı halı üzerinde kendisiyle özdeşleşen Saltbae hareketini yaptı.

Nusret Gökçe Cannes'da tuzladı...

Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali dolu dolu devam ediyor. 72. Cannes Film Festivali kapsamında ‘Il traditore’ (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye’den sürpriz bir isim katıldı.

Tuz dökme videosuyla dünyaca ünlenen ve bir anda dünya tarafından tanınan Nusret Gökçe Cannes’daydı.

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Popüler olan tuz dökme hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.

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Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti. (Fotoğraflar: Reuters)

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Nusret Gökçe Nusret Gökçe cannes

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