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Nusret Gökçe'den deprem sonrası Elazığ'a anlamlı yardım: Devletimizin ve milletimizin emrindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

Herkesi üzüntüye boğan Elazığ'deki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Dünyaca ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de depremzedeler için açılan yardım kampanyasına anlamlı bir destek yaptı.

Nusret Gökçe'den deprem sonrası Elazığ'a anlamlı yardım: Devletimizin ve milletimizin emrindeyiz

Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koydu.

Instagram hesabından açıklama yapan Nusret, Pazartesi günü Türkiye'de bütün Nusret restoranlarının gelirini Elazığ'a bağışlayacaklarını duyurdu. Nusret açıklamasında, "Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" notunu yazdı.

nusret

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe, elazığ, malatya, Deprem,

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