Nusret Gökçe'den deprem sonrası Elazığ'a anlamlı yardım: Devletimizin ve milletimizin emrindeyiz

Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koydu.

Instagram hesabından açıklama yapan Nusret, Pazartesi günü Türkiye'de bütün Nusret restoranlarının gelirini Elazığ'a bağışlayacaklarını duyurdu. Nusret açıklamasında, "Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" notunu yazdı.





