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Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım! İbo'nun şarkısı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başlayan protestolara işletmeci Nusret Gökçe de kayıtsız kalmadı.

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım! İbo'nun şarkısı olay oldu

ADB'de 46 yaşındaki George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesine ünlü isimler sessiz kalmadı. Tuz serpme hareketi ile adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe de, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile konuyla ilgili mesaj verdi.

Gökçe, daha önce ABD'deki restoranlarından birinde çektiği bir videoyu yayınladı.

Paylaşımda ise, bebeğe biberonu ile süt içirdiği görülen Gökçe, fon müziğinde İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' şarkısı ile ırkçılığa karşı olduğu mesajını verdi.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Bir karınca yuvasını kaybetse
O gece yatamam kaygımız vardır
Bir yaprak dalından sararıp düşse
Ezilir yüreğim duygumuz vardır
Ha kutuplarda bir eskimo genci
Ha Afrika'da garip bir zenci
Fark etmez ne dili ne rengi
Madem ki insandır saygımız vardır
İnsanı insandan ayırmam ki
Bu bizden diyerek kayıramam ki
Sanmayın sesimi duyuramam ki
İnsanız insana saygımız vardır

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