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Nusret Gökçe'den Lübnan'a destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. Dünya yıldızlarından destek yağdı.

Nusret Gökçe'den Lübnan'a destek kampanyası

Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

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Gökçe, Etiler şubesinin bir günlük tüm gelirini bağışladı. Dünya yıldızları da kampanyaya kayıtsız kalmadı. Gökçek'e sosyal medyadan destek yağdı.

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Franck Ribéry, Roberto Mancini, Drogba ve Falcao başta olmak üzere spor dünyasının birçok yıldızı Gökçe'ye destek oldu.

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Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerinden bağış yapabilmek mümkün.

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