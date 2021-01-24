MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nusret Gökçe on kadınla... Olay olan video

Nusret Gökçe on kadınla... Olay olan video

24.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nusret Gökçe on kadınla... Olay olan video

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla dikkat çeken Nusret Gökçe son olarak on kadınla kahve içip video çekti. Ünlü kasap Nusret'in şık kadınların arasındaki hali olay oldu.

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, yine olay yaratacak video paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki etçi dükkanında popüler isimleri ağırlayan Nusret Gökçe, Dubai'deki mekanında 10 kadının arasında çektirdiği video'yu paylaştı.

Nusret'in, kadınların arasında boyunun kısa kaldığı görüldü. Bu detay sosyal medyada gündem oldu ve Nusret dalga konusu oldu.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmazken, kadınların altınlı cappuccino içmesi de dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Resmen eridi! Son haline beğeni yağdıResmen eridi! Son haline beğeni yağdı
Onların arasına katılabilirsiniz! Yapmanız gereken...Onların arasına katılabilirsiniz! Yapmanız gereken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Yeni gelişme

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Diğer Haberler

Sol Yanım'ın Nazlım'ı Feyza Civelek eridi!

Resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Nükhet Duru'dan yaşlılık yanıtı! 'Gelecekten bildiriyorum'

Yaşıyla ilgili yorumlara bomba yanıt

Cemal Hünal'dan sonra Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?

Survivor'da bir diskalifiye şoku daha!

Bella Hadid'in üstsüz pozları olay oldu! Takipçileri dalga geçti

Öyle pozlar verdi ki... Sosyal medyayı salladı

Zuhal Topal'ın kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Atilla Taş'ın Barış Murat Yağcı yorumu olay oldu

Ünlü isimden bomba yorum! 'Kalbini kırarım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.