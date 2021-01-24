Nusret Gökçe on kadınla... Olay olan video

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, yine olay yaratacak video paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki etçi dükkanında popüler isimleri ağırlayan Nusret Gökçe, Dubai'deki mekanında 10 kadının arasında çektirdiği video'yu paylaştı.

Nusret'in, kadınların arasında boyunun kısa kaldığı görüldü. Bu detay sosyal medyada gündem oldu ve Nusret dalga konusu oldu.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmazken, kadınların altınlı cappuccino içmesi de dikkat çekti.



