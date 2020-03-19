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Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı! Binlerce arama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 21:13 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabı üzerinden telefon numarasını yayınladı. Telefon numarasını yayınlar yayınlamaz binlerce arama alan Nusret, yaptığı telefon görüşmelerini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı! Binlerce arama geldi

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, Instagram hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı.

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Telefon numarasını paylaşmasının ardından binlerce telefon araması alan Nusret Gökçe, gelen çağrılara cevap vererek arayanlarla sohbet etti.

Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kendisini arayıp ''Abi neden böyle bir şey yapıyorsun?'' diye soran takipçisine cevap veren Nusret Gökçe, ''Bugünü ayırdım herkese. Neşe olsun moral olsun diye...'' cevabını verdi. Takipçileriyle oldukça samimi diyaloglar kuran Nusret Gökçe büyük takdir topladı.

Nusret Gökçe saatler 03.55'i gösterirken ''Birlik beraberlik sevgi saygı moral motive bugünlerde ihtiyacımız olan'' notunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nusret Gökçe'yi arayan birçok takipçisi ondan bazı hediyeler isteyerek ricada bulundu. Hiçbir takipçisini kırmayarak dileklerini kabul eden Nusret Gökçe, talebi olanların kendisine mesaj atmasını istedi.

Kendisinden oyun konsolu isteyen bir çocuğun da ricasını geri çevirmeyen Nusret Gökçe, kendisine mesaj atmasını istedi. Nusret Gökçe yaptığı görüşmelerde, ''İnsanların hepsi evde. Kendilerini yalnız hissetemesinler değişiklik, enerji, motive olsun diye böyle bir şey yaptık.'' dedi.

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