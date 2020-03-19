Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı! Binlerce arama geldi

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, Instagram hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı.

Telefon numarasını paylaşmasının ardından binlerce telefon araması alan Nusret Gökçe, gelen çağrılara cevap vererek arayanlarla sohbet etti.

Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kendisini arayıp ''Abi neden böyle bir şey yapıyorsun?'' diye soran takipçisine cevap veren Nusret Gökçe, ''Bugünü ayırdım herkese. Neşe olsun moral olsun diye...'' cevabını verdi. Takipçileriyle oldukça samimi diyaloglar kuran Nusret Gökçe büyük takdir topladı.