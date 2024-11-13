HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nusret Gökçe'ye dolandırıcı şoku! Sahte vekaletname ile banka hesabından 200 bin TL çekildi

Nusret Gökçe'ye dolandırıcı şoku! Sahte vekaletname ile banka hesabından 200 bin TL çekildi

13.11.2024 22:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir dolandırıcının yöntemi 'pes' dedirtti. Dünyaca ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'ye ait banka hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. İşlemi şüpheli bulan banka yetkililerinin ihbarıyla Nusret Gökçe'nin hesabından para çeken şüpheli İ.A.B. yakalandı.

Nusret Gökçe'ye dolandırıcı şoku! Sahte vekaletname ile banka hesabından 200 bin TL çekildi

Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.

208406-1653573382

BANKA YETKİLİLERİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini belirledi.
nusret

SAHTE BELGEYLE DOLANDIRICILIK YAPTI

Polis bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti.

IS-INSANI-NUSRET-GOKCENIN-HESABINDAN-SA_420311_123966
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Nusret Gökçe nusret
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe de devredeydi... Napoli G.Saray'a kapıları kapattı!

F.Bahçe de devredeydi... Napoli G.Saray'a kapıları kapattı!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu! Koli bandıyla kapı pençeleri kapatıp, tepside kömür yakmışlar

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu! Koli bandıyla kapı pençeleri kapatıp, tepside kömür yakmışlar

Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Sarıyer'de acı olay! 30 metrelik istinat duvarından düşen genç bankacı hayatını kaybetti

Sarıyer'de acı olay! 30 metrelik istinat duvarından düşen genç bankacı hayatını kaybetti

Televizyonda babayı kelepçeli gören bakandan telefon

Televizyonda babayı kelepçeli gören bakandan telefon

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.