MAGAZİN

Nusret'i gören polisler etrafını sardı! 'Beraber çevirmedeyiz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, kontrol yapan polisleri görünce hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, trafik kontrolü yapan polisler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yunus polisleriyle fotoğraf çekilen Gökçe, o anları sosyal medya takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

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"ASLAN KARDEŞLERİMLE BERABER ÇEVİRMEDEYİZ"

Nusret Gökçe, Instagram hesabının hikaye bölümünden polisler ile birlikte olan anları sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Polisler ile tek tek ilgilenen Gökçe paylaşıma, "Aslan kardeşlerimle beraber çevirmedesiniz." notunu yazdı.

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Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları

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'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'
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'Bir teselli ver dedi'

'Bir teselli ver dedi'
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'Canan Karatay en sevdigim dedi'

'Canan Karatay en sevdigim dedi'
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'I love you cimbom dedi'

'I love you cimbom dedi'
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'Herkes bize biz sana dediler'

'Herkes bize biz sana dediler'
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'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'
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'Çiğ çiğ yerim dedi'

'Çiğ çiğ yerim dedi'
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'Organik adamsın dediler'

'Organik adamsın dediler'
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'Ecele neke dedi'

'Ecele neke dedi'
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'Derya kuzuları bunlar'

'Derya kuzuları bunlar'
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'Rihanna da bizden yiyor'

'Rihanna da bizden yiyor'
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'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'
13 / 38

'No money no honey dedi'

'No money no honey dedi'
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'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'
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'Davay davay dedi'

'Davay davay dedi'
16 / 38

'Parça güzel olunca ben'

'Parça güzel olunca ben'
17 / 38

'Kuzuyu yatırdık :)'

'Kuzuyu yatırdık :)'
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'Im ready dedi'

'Im ready dedi'
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'Benden fazla çalışıyorsun dedi'

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'
20 / 38

'Tek imparator var oda sensin dedim'

'Tek imparator var oda sensin dedim'
21 / 38

'Hazır olun geliyorum dedi'

'Hazır olun geliyorum dedi'
22 / 38

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'
23 / 38

'Önden tango arkadan halay dedi'

'Önden tango arkadan halay dedi'
24 / 38

Face to face! dedi

Face to face! dedi
25 / 38

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'
26 / 38

'Süt değil süt danası severim dedi'

'Süt değil süt danası severim dedi'
27 / 38

'Baklavalar lensmi dediler'

'Baklavalar lensmi dediler'
28 / 38

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'
29 / 38

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'
30 / 38

'Reis sensin dedi'

'Reis sensin dedi'
31 / 38

'Ben hazırım dedi'

'Ben hazırım dedi'
32 / 38

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'
33 / 38

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'
34 / 38

'Kaçak et keser misin dediler'

'Kaçak et keser misin dediler'
35 / 38

'Senin havan başka dedi'

'Senin havan başka dedi'
36 / 38

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'
37 / 38

'Eti bana sevdirir misin dedi'

'Eti bana sevdirir misin dedi'
38 / 38

'Aslan hemşerim'

'Aslan hemşerim'
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nusret polis çevirme

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